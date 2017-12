Grêmio e Glória fazem duelo de líderes Grêmio e Glória fazem o jogo dos líderes do campeonato gaúcho nesta quinta-feira, em Vacaria. O tricolor é o primeiro colocado da Chave A, com dez pontos, e o time serrano está na ponta da Chave B, com sete pontos. A fórmula do campeonato tem jogos cruzados entre integrantes de grupos diferentes. O volante Cocito, com dores musculares, é o dasfalque do Grêmio. O técnico Adílson Batista deve escalar o zagueiro Claudiomiro no meio-campo e Tiago Prado na vaga que ficará aberta na defesa. Também nesta quinta-feira, o Internacional tenta se recuperar do vexame de sábado, quando perdeu por 4 a 1 para o Juventude, enfrentando o 15 de Novembro no Beira-Rio. O colorado é o terceiro colocado da Chave B, com cinco pontos. O 15 de Novembro é o quarto da Chave A, com três pontos. A rodada terá ainda os jogos Caxias x Santa Cruz e São Gabriel e Juventude.