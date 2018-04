Grêmio e Inter declaram luto por tragédia em Santa Maria

PORTO ALEGRE - As diretorias do Grêmio e do Internacional declararam luto neste domingo por conta do incêndio ocorrido na boate Kiss, na cidade de Santa Maria, durante esta madrugada. A tragédia causou 232 mortes e deixou pelo menos 131 feridos, segundo o Batalhão de Operações Especiais do Rio Grande do Sul.

"O Grêmio lamenta profundamente o ocorrido e solidariza-se aos familiares das vítimas nesse momento de extrema tristeza", registrou o clube, em nota oficial. "Como sinal de luto, a bandeira do clube estará à meia altura nos próximos três dias".

O Grêmio informou que fechou o treino ao público, na manhã deste domingo, no Estádio Olímpico, em respeito às vítimas da tragédia. O time titular se prepara para o segundo jogo contra a LDU, na quarta-feira, em Porto Alegre, pela fase preliminar da Copa Libertadores. O Grêmio precisa reverter o resultado do jogo de ida - derrota por 1 a 0 - para entrar na fase de grupos da competição.

O time reserva entraria em campo nesta noite para enfrentar o Santa Cruz, novamente no Olímpico. O Inter, por sua vez, jogaria com seus titulares pela primeira vez neste ano, na estreia do técnico Dunga. O adversário seria o Caxias, no interior. No entanto, a rodada inteira foi adiada pela Federação Gaúcha de Futebol por causa da tragédia.

Assim como o Grêmio, o Inter lamentou as mortes e declarou luto de três dias. "O Sport Club Internacional manifesta o seu profundo pesar pela tragédia ocorrida em Santa Maria. O Inter decreta luto oficial de três dias, com estendimento da bandeira a meio-pau", afirmou o clube, em nota.

O Inter declarou que o diretor regional Edmilson Gabardo e outros integrantes do Consulado de Santa Maria estão dando apoio às famílias e autoridades, em nome do clube. A diretoria informou ainda que os torcedores que compraram os ingressos para a partida deste domingo podem pedir o ressarcimento na Central de Atendimento ao Sócio (CAS), no Beira-Rio, a partir desta segunda-feira.

A Federação Gaúcha de Futebol ainda não informou quando os sete jogos marcados para este domingo, válidos pela terceira rodada, serão disputados. Na abertura da rodada, no sábado, Novo Hamburgo e Juventude ficaram no 0 a 0.