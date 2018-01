Grêmio e Inter desfalcados no clássico Grêmio e Internacional jogam o primeiro clássico gaúcho da temporada, às 18 horas deste domingo sem suas principais atrações. O tricolor perdeu o meia-atacante Rodrigo Fabri e o lateral Gilberto, expulsos no jogo contra o Caxias, e também não terá o atacante Christian, contratado na terça-feira e ainda fora da forma ideal para entrar em campo. O colorado também não poderá estrear o meia paraguaio Gavilán, que estava no Newcastle e aguarda a liberação da documentação. Uma das grandes esperanças da torcida do Internacional, o meia Diego, de 17 anos, será escalado no lugar de Gavilán depois de receber elogios do técnico Muricy Ramalho por seu desempenho nos treinos. No lado gremista, o experiente volante Amaral fez média com a torcida ao dizer que quer jogar para reviver o clima dos confrontos entre Vasco x Flamengo e Palmeiras x Corinthians. "Perder clássico é como perder um parente", filosofou. O técnico Tite só define o time do Grêmio no domingo, mas é possível que, diante de tanta motivação, assegure um lugar para Amaral. O quadrangular inicial do Campeonato Gaúcho é disputado em turno e returno e classifica dois times para as finais, marcadas para julho. Grêmio, Inter, Caxias e Juventude entraram na rodada deste fim de semana empatados com um ponto cada. Os outros dois finalistas sairão de um grupo de 14 times que começam a disputar as vagas em março.