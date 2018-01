Grêmio e Inter jogam com desfalques As partidas da dupla Grenal pelo Campeonato Gaúcho previstas para o meio desta semana foram adiadas em virtude dos jogos da Copa do Brasil. O Internacional joga amanhã (18) contra o Fortaleza, no Estádio do Castelão, e o Grêmio pega o Santa Cruz, em Recife. As duas equipes gaúchas embarcaram nesta terça-feira para o Nordeste com alguns desfalques. O meia Fábio Rochemback, principal jogador do Inter, sentiu dores no joelho e foi afastado da delegação. Com remotas chances de vencer o Gauchão, depois da derrota no final semana para o Caxias, a equipe colorada se concentra agora na Copa do Brasil. No Grêmio, os desfalques ficam por conta de Luiz Mário e Tinga. O atacante Renato Martins também sentiu dores na virilha e não tem escalação garantida contra o Santa Cruz.