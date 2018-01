Grêmio e Inter tem rodada decisiva Três meses depois de cair para a segunda divisão do campeonato brasileiro, o Grêmio volta a viver uma situação dramática, agora no campeonato gaúcho. O time está na obrigação de ganhar do Guarani, em Venâncio Aires, neste domingo, para continuar com chances razoáveis de passar à segunda fase da competição. O time montado para este ano não conquistou a confiança da torcida. Perdeu os três últimos jogos que disputou, mostrando muitas falhas na defesa. O tricolor é o quarto colocado na Chave 2, com oito pontos. O Guarani é sexto, com seis pontos. Pelo mesmo grupo, jogam neste domingo São Gabriel (terceiro, com nove pontos) x São José de Cachoeira do Sul (quinto, com sete pontos). Os líderes Caxias e Brasil, ambos com 14 pontos, e fora do alcance dos demais nesta rodada, jogariam neste sábado. Na Chave 1, o Internacional é o lanterna, com seis pontos, mas, curiosamente, tem mais chances que o Grêmio de chegar ao segundo lugar, que dá vaga às semifinais. Isso porque o líder Glória disparou e já está classificado, com 17 pontos. E o segundo colocado, o Farroupilha, com nove pontos, está ao alcance do colorado. Neste domingo jogam Farroupilha X Glória e Internacional X Veranópolis (oito pontos). Na segunda-feira será a vez do Santa Cruz (oito pontos) enfrentar o Novo Hamburgo (oito pontos). A Chave 3 também já tem um classificado. É o 15 de Novembro, de Campo Bom, líder com 18 pontos, que joga contra o Juventude, vice-líder, com dez pontos, neste domingo. As outras partidas do dia são Passo Fundo (oito pontos) X Esportivo (sete pontos) e Ulbra (nove pontos) X São José de Porto Alegre (sete pontos).