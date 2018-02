Grêmio e Inter vencem e mantêm chances Grêmio e Inter venceram seus jogos pelo Campeonato Gaúcho neste domingo à tarde e mantiveram as chances de classificação à próxima fase da competição. Pelo Grupo 1, o Inter derrotou o já classificado Glória por 2 a 1, de virada, em Vacaria e chegou aos 12 pontos ganhos, ao lado do Farroupilha, seu próximo adversário, domingo, no Beira-Rio. O Glória lidera com 17. Em Porto Alegre, pelo Grupo 2, o Grêmio, com uma grande atuação do garoto Ânderson, 16 anos, venceu o Brasil por 3 a 1. Com isso, chegou aos 14 pontos ganhos, em terceiro lugar, atrás do próprio Brasil, com 17, já classificado e Caxias, com 15, seu próximo adversário, em Caxias do Sul. No grupo 3, a liderança é do 15 de Novembro, com 24 pontos. O Juventude é segundo com 13. Em Porto Alegre, num jogo de rigoroso equilíbrio técnico, o placar só foi movimentado através de jogadas individuais. Ânderson, aos 33, passou por zagueiros e na saída de Pitttol fez 1 a 0. Um minuto depois Marcelo Fumaça aproveitou uma falha coletiva da defesa gremista e empatou em 1 a 1. Aos 41 Somália aproveitou um pênalti de Careca em Marcelinho e colocou o Grêmio novamente em vantagem: 2 a 1. Aos 14 do segundo tempo, Ânderson, de falta, definiu o placar em 3 a 1 e manteve o Grêmio na zona de classificação. Em Vacaria, num jogo disputado e de muita emoção, o Inter sofreu para vencer o Glória por 2 a1, de virada. Os gols aconteceram todos no segundo tempo: Gustavo, aos 12 chutou forte para vencer Clemer. Aos, 20, Jorge Wagner, de falta, empatou. Fernandão, de pênalti, aos 35, fez o gol da vitória. Outros resultados: Sábado: Juventude 1 x 0 Ulbra, São José-PA 2 x 2 Esportivo São José-CS 1 x 2 Guarani-VA. Grupo 1- Farroupilha 2 x 2 Santa Cruz, Veranópolis 2 x 1 Novo Hamburgo; Grupo 2 - São Gabriel 1 x 1 Caxias; Grupo 3 - 15 de Novembro 5 x 2 Passo Fundo.