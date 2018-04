Grêmio e Internacional vencem na estreia do Gaúcho

A virada foi conquistada graças às mudanças do técnico Silas e às boas atuações de Jonas, Souza, Hugo e Borges, os dois últimos contratados recentemente do São Paulo. "Toda estreia é difícil pela ansiedade, mas estou feliz pela raça do time. Tivemos apenas 15 dias de treinamento, mas conseguimos fazer um belo jogo", afirmou o atacante Borges, autor do gol de empate.

O também atacante Jonas, que quase foi envolvido em uma negociação com o Goiás para a contratação do lateral-direito Vitor, está disposto a continuar no Grêmio. "Foi uma coisa que estava em meu coração, mas já passou. Tudo vai se acertar", declarou.

Com um time recheado de reservas e jogadores das equipes de base, o Internacional não teve dificuldades para vencer o Ypiranga por 4 a 2, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols colorados foram marcados por Leandro Damião (duas vezes), Ytalo e Walter. Sharley e Tomas anotaram para a equipe de Erechim.

OUTROS JOGOS - Em Porto Alegre, o Juventude empatou em 2 a 2 com o São José e, em Santa Maria, o Internacional local terminou em igualdade com o Caxias por 1 a 1. O jogo iniciou na tarde de sábado, mas, em decorrência de uma forte chuva, foi transferido para domingo. Em Santa Cruz do Sul, o Santa Cruz recebeu o Esportivo e venceu por 3 a 1.

O último jogo da rodada inicial foi entre Veranópolis e Porto Alegre, em Veranópolis. O time da casa goleou o visitante, que tem como dono o ex-jogador Assis - irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho - por 5 a 1.

No sábado, o São Luiz venceu o Avenida, em Ijui, por 1 a 0, e a Ulbra foi derrotada pelo Novo Hamburgo por 2 a 1, em Canoas.