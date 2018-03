Grêmio e Juventude ganham no Gaúcho O returno do Octogonal final do Campeonato Gaúcho terminou neste domingo, com a confirmação do Juventude na liderança. O time de Caxias do Sul vai disputar o título contra o Grêmio, que venceu o primeiro turno, a partir do próximo domingo. Na última rodada, disputada hoje, o Juventude venceu o Santa Cruz por 1 a 0, o Grêmio derrotou o Esportivo por 3 a 1, o Caxias fez 4 a 1 no Pelotas e o Internacional não passou de um empate diante do São José (1 a 1). O Inter chega ao final do primeiro semestre com péssimos resultados acumulados. Além de estar desclassificado da Copa do Brasil, terminou o Estadual em quarto lugar, atrás dos dois finalistas e do Pelotas. De 42 pontos disputados no Octogonal, o Inter fez apenas 21 - um aproveitamento de 50%. No total, o Grêmio fez a maior pontuação, 31, e o Juventude ficou com 28. O Inter deverá anunciar ainda nesta semana um novo técnico para o lugar de Cláudio Duarte, que substituiu Zé Mário no returno. O gaúcho Ivo Wortmann, do Coritiba, é o mais cotado para assumir o comando da equipe no segundo semestre. A final do Campeonato Gaúcho será disputada em três jogos. A primeira partida ocorrerá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no próximo domingo.