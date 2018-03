Grêmio e Juventude iniciam playoff O Grêmio e o Juventude fazem neste domingo à tarde a primeira partida do playoff final do Campeonato Gaúcho, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Grêmio tem a vantagem de jogar por três empates, já que tem a melhor campanha. A terceira partida só não ocorrerá se uma das duas equipes vencer a duas primeiras. O Juventude chegou à final com a conquista do returno do octogonal, enquanto o tricolor gaúcho está embalado pelas últimas vitórias na Copa do Brasil. O time do Grêmio diante do Juventude será o mesmo que venceu o São Paulo, na última quarta-feira, com Warley e Marcelinho no ataque, e Anderson Lima na lateral direita. O técnico Tite preparou um esquema de marcação especial sobre o atacante Dauri, do Juventude. O time de Caxias fará de tudo para aproveitar a vantagem de jogar em casa. No último confronto entre as duas equipes, o Juventude venceu por 1 a 0.