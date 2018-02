Grêmio e Náutico jogam sem seus craques O meia Anderson pode continuar fora do time do Grêmio no início do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo jogando pela seleção brasileira, na final do Mundial Sub-17, há 15 dias, e ainda está em recuperação fazendo fisioterapia. Segundo o preparador físico do clube, Flávio Trevisan, a presença de Anderson no jogo contra o Náutico, no sábado, em Porto Alegre, não pode ser garantida e confirma que ele apenas entrará em campo quando estiver em plenas condições físicas. Náutico - O atacante Kuki voltou a treinar após 41 dias afastado por conseqüência de uma cirurgia no ombro esquerdo. A expectativa ficou além do esperado, que era de retorno apenas em 2006. Porém, o jogador ainda sente dores musculares e é incerta sua participação no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem início no sábado. O Náutico estréia contra o Grêmio, no Sul. Santa Cruz - A diretoria do Santa Cruz prepara-se para tentar evitar uma punição ao atacante Carlinhos Bala. Ele será julgado nesta quarta-feira, no STJD, pela expulsão contra o Grêmio e, se for punido, a pena mínima será de 120 dias. A alegação do clube, que usará imagens de vídeo para defender o atleta, é que nada foi registrado na súmula do jogo pelo árbitro Wallace Valente. O time estréia na segunda fase da Série B contra a Portuguesa, em São Paulo, no sábado.