Grêmio e o goleiro uruguaio Carini não chegam a um acordo O goleiro Carini não defenderá a meta do Grêmio em 2007. O uruguaio, que estava negociando há um bom tempo com o clube gaúcho, recebeu uma proposta do futebol espanhol e preferiu continuar na Europa por mais uma temporada. Seu destino seria o Zaragoza, da Espanha. A informação foi passada pelo dirigente de futebol do Grêmio, Paulo Pelaipe. Alfredo Oliveira, assessor da presidência do clube, estava no Uruguai tentando agilizar a vinda do goleiro para o clube Alegre quando recebeu a notícia e a repassou imediatamente aos demais membros da diretoria. O Grêmio pretendia contar com o goleiro uruguaio por empréstimo de seis meses junta Inter de Milão, com o compromisso de pagar parte do salário do atleta.