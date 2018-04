Grêmio e Pelotas vencem na Sul-Minas O Grêmio venceu o Juventude, por 2 a 0, neste domingo à tarde, em Caxias do Sul, na estréia das duas equipes na Copa Sul-Minas. O Grêmio, que manteve a mesma base do ano passado e ainda contratou o centroavante Grafite, do Santa Cruz, teve um amplo domínio no primeiro tempo, quando fez os dois gols que definiram o placar. Grafite, que saiu machucado antes do final da primeira etapa, fez 1 a 0 aos 6 minutos, após boa jogada com Rodrigo Fabri. Aos 15 minutos, Ânderson Lima, de falta, sem chances para o goleiro Diego, fez 2 a 0. No segundo tempo o Grêmio diminuiu o ritmo e o Juventude atacou mais, principalmente por meio de Michel e Leonardo Manzi, que perderam duas boas chances de gol. O Grêmio, no entanto, mesmo com alguns defeitos de marcação, principalmente na defesa, conseguiu segurar o resultado. O Pelotas, a quarta equipe gaúcha na competição, também venceu na primeira rodada. Aplicou 3 a 2 no Joinville, em Santa Catarina, com gols de Samuel (2) e Sidclei. Leonardo e Lincoln descontaram para o Joinville.