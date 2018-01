Grêmio é quinto no ranking da IFFHS O Grêmio é o time brasileiro melhor colocado no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas (IFFHS) referente ao mês de abril, publicado nesta sexta-feira. O Real Madrid lidera a lista seguido do Bayer de Munique e do Liverpool. O time brasileiro melhorou o posicionamento na classificação em relação ao mês anterior, quando ocupava a sétima colocação. Confira os dez primeiros da lista: 1) Real Madrid (ESP) - 330 pontos 2) Bayern de Munique (ALE) - 327 pontos 3) Liverpool (ING) - 311 pontos 4) Bayer Leverkusen (ALE) - 299 pontos 5) Grêmio (Brasil) - 286 pontos 6) Deportivo La Coruña (ESP) - 283 pontos 7) Juventus (ITA) - 267 pontos 8) Barcelona (ESP) - 263 pontos 9) Boca Juniors (ARG) - 254 pontos 10) Manchester United (ING) - 251 pontos