Grêmio e Santa Cruz sobem para a Série A Grêmio e Santa Cruz venceram Náutico e Portuguesa, respectivamente, neste sábado, e garantiram acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2006. No Estádio do Arruda, o Santa Cruz derrotou a Portuguesa por 2 a 1, de virada. O time paulista abriu o placar com Cléber, aos 19 minutos do primeiro tempo, mas os pernambucanos viraram com dois gols de Reinaldo, aos 39 e aos 41, que o deixaram na artilharia do campeonato, com 16 gols. Sem saber do resultado do outro jogo, os jogadores do Santa chegaram a dar a volta olímpica com um troféu do clube, imaginando que eram campeões. Mas, a alguns quilômetros dali, no Estádio dos Aflitos, o Grêmio bateu heroicamente o Náutico por 1 a 0 e ficou com o título do campeonato. A partida, no entanto, foi disputada sob muita tensão. O time da casa já havia perdido um pênalti no primeiro tempo. No segundo, teve outros dois - um erroneamente ignorado pelo árbitro Djalma Betrani, e outro marcado, mas inexistente, aos 34 minutos. Os gremistas partiram para cima do juiz, que expulsou três deles - um já havia recebido cartão vermelho. A Polícia Militar entrou em campo para proteger o trio de arbirtragem e o jogo ficou paralisado por 26 minutos, até que Ademar batesse em cima do goleiro Galatto. No contra-ataque, o garoto Ânderson escapou pela esquerda e sofreu falta de Batata, que foi expulso. O Grêmio bateu rápido e o próprio Ânderson conduziu sozinho a bola até a área do Náutico para bater na saída do goleiro e fazer 1 a 0. Enquanto a torcida, incrédula, deixava o estádio, o Náutico, mesmo com três homens a mais, não conseguiu furar a retranca gaúcha nos dez minutos restantes. Confira a classificação final da Série B: 1.º) Grêmio, 12 pontos 2.º) Santa Cruz, 10 3.º) Náutico, 6 4.º) Portuguesa, 5