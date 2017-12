Grêmio e Santo André jogam pela vaga Grêmio e Santo André podem garantir suas classificações para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, pela 19.ª rodada. Os dois jogam em casa e na condição de favoritos, a partir das 20h30, esperançosos de se juntar ao líder Santa Cruz, com 37 pontos, e até agora o único garantido. No Estádio Bruno José Daniel, o Santo André, quarto colocado com 31 pontos, precisa de dois pontos. E receberá o ameaçado Caxias. O time gaúcho, lanterna, com 16 pontos, está praticamente rebaixado e precisa de um milagre para escapar do rebaixamento para a Série C. Se perder, o time gaúcho já caiu. Já no Estádio Olímpico, o Grêmio, vice-líder com 32 pontos, precisa apenas de um ponto para confirmar matematicamente de vez sua vaga na próxima fase. O Vila Nova também busca os três pontos para se manter entre os oito melhores colocados. Atualmente, o time goiano é o sétimo, com 28 pontos. No Estádio Heriberto Hülse, o Criciúma também está ameaçado de rebaixamento, na vice-lanterna com 16 pontos. O time vem de goleada para o Vila Nova por 4 a 1 e espera bater o Gama que também luta contra o descenso. O Gama está há cinco rodadas invicto, soma 22 pontos, e ocupa a 15ª posição.