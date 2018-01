Grêmio e Talleres: duelo de invictos Invictos na primeira fase da Copa Mercosul, Grêmio e Talleres, da Argentina, se enfrentam nesta quinta-feira pelas quartas-de-final da competição, no Estádio Olímpico. A volta de Zinho, há 22 dias afastado por uma distensão na coxa direita, é o principal reforço esperado pelo técnico Tite. O zagueiro Mauro Galvão também recuperou-se de uma lesão do tendão de Aquiles que o tirou por quase cem dias dos campos de futebol, mas deverá começar a partida no banco. "Não quero descartar a possibilidade de os dois iniciarem o jogo, mas é temeroso pelo tempo de inatividade dos dois", explicou o treinador. A maior preocupação do técnico gremista concentra-se no atacante Cuba, artilheiro da Copa Mercosul até agora. Jogando fora de casa, o time de Córdoba tentará aproveitar ao máximo a velocidade de Cuba nos contra-ataques para surpreender a defesa tricolor.