Grêmio e Tubarão ficam no empate Grêmio e Tubarão empataram, por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, em Tubarão, Santa Catarina, pela terceira rodada da Copa Sul-Minas. Com uma marcação rigorosa, o time catarinense anulou as jogadas do Tricolor gaúcho e fez 1 a 0 aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Tárcio desviou uma bola vinda de cobrança de falta de Sairo. O Grêmio reagiu no segundo tempo, graças às entradas de Valdo, Cláudio Pitbull e Fábio Baiano, que fez o gol de empate. Em Caxias do Sul, o Juventude conquistou sua primeira vitória, por 2 a 1, sobre o Pelotas, com gols de Leonardo Manzi e Emerson. Paulo César descontou.