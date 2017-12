Grêmio e Vitória vencem e seguem no G-8 O Grêmio soube usar muito bem a força de sua torcida no Estádio Olímpico e derrubou o líder Santa Cruz-PE, ao vencer por 2 a 0, na tarde deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols foram de Samuel e Marcel. O tricolor gaúcho subiu para a quarta colocação, com 29 pontos e o clube pernambucano permanece em primeiro, com 34 pontos. O talentoso meia Anderson foi o destaque do jogo, organizando o ataque gremista e exibindo muita categoria com dribles e belas jogadas. Os torcedores já sentem saudades antecipadas do craque, que ao final da Série B, vai jogar no Porto, de Portugal. Quem também deu um importante passo rumo a classificação à próxima fase foi o Vitória, que, no Estádio Barradão, em Salvador, derrotou o lanterna Caxias-RS pelo placar de 2 a 0, com gols de Leandro Domingues e Somália. Com o resultado, o Vitória é o sétimo colocado, com 26 pontos. O Caxias é o lanterna, com 16 pontos.