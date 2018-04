Grêmio elimina Atlético-MG nos pênaltis na Copa São Paulo

O Atlético-MG saiu na frente com Dodô aos 16 minutos e levou o empate ainda no primeiro tempo, depois que Rafael completou cruzamento de cabeça. Aos 12 minutos da etapa final, os gaúchos viraram com Lucas Gabriel, mas a alegria durou apenas quatro minutos, quando Élder chutou sem chances para o goleiro adversário e empatou o jogo em 2 a 2.

Nos pênaltis, o Grêmio venceu por 4 a 2 e carimbou o passaporte às quartas de final. O Atlético-MG era um dos favoritos ao título, uma vez que foi vice-campeão da primeira Copa do Brasil Sub-20, no ano passado.