Grêmio em busca da confiança perdida O Grêmio estréia nesta quarta-feira na Copa dos Campeões, enfrentando o Cruzeiro em Natal (RN), às 21h45, no estádio Machadão, em busca da confiança perdida. O time sofreu algumas goleadas no primeiro semestre, não conseguiu chegar às finais do campeonato gaúcho e não convenceu nos amistosos que disputou durante a Copa do Mundo. No último sábado, foi derrotado pelo Juventude por 2 a 0. Mais do que ir bem na Copa dos Campeões, o tricolor gaúcho quer recuperar sua capacidade de tirar o espaço do adversário e atacar em alta velocidade para a arrancada final na Libertadores da América. O primeiro jogo das semifinais está marcado para o dia 10, contra o Olímpia, em Assunção. O técnico Tite só saberá se os alas Ânderson Lima e Gilberto enfrentam o Cruzeiro pouco antes do início do jogo. Ambos se recuperam de lesão. Se ficarem de fora, serão substituídos respectivamente por Pedrinho e Fabiano. O zagueiro Ânderson Polga e o atacante Luizão, que estavam na seleção, são esperados em Natal na próxima quinta-feira. Tite quer tê-los em campo contra o Vitória, no sábado, na segunda rodada da competição.