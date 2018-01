Grêmio em busca da confiança perdida Vencer o Guarani neste sábado, em Porto Alegre, é tudo o que o Grêmio precisa para recuperar a confiança perdida com a série de maus resultados do primeiro semestre. Os gremistas acreditam que o primeiro passo de uma nova fase foi dado na quarta-feira, quando o tricolor goleou o Peñarol por 4 a 1 e garantiu a classificação para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Mas só a confirmação de que aquele não foi um jogo excepcional pode afastar de vez a crise do Olímpico. Um tropeço contra o Guarani deixaria o time nas últimas posições na tabela de classificação e já distante dos líderes da competição nacional. Na primeira rodada o Grêmio perdeu para o Atlético-PR por 2 a 0. Satisfeito com o desempenho contra o Peñarol, o técnico Tite vai fazer apenas uma alteração no time. O centroavante Christian, que não participa da primeira fase da Libertadores, volta ao ataque tricolor com a missão de marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor. Apesar de ser o artilheiro do clube na temporada, com quatro gols, Caio deve ficar na reserva. Outra opção de Tite seria retirar Luís Mário, mas o técnico não quer abrir mão da velocidade do jogador para explorar os lançamentos longos sempre que a defesa adversária avançar e deixar espaço para ser surpreendida no contra-ataque.