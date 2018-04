Grêmio empata com Goiás: 1 a 1 O Grêmio apenas empatou com o Goiás em 1 a 1, neste sábado à noite em Porto Alegre pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e continua mal colocado na tabela de classificação com apenas 28 pontos ganhos em 19 lugar. O Goiás foi para 46 e, no momento, é o terceiro colocado. Para quem precisava vencer para se recuperar no campeonato e fugir da zona do rebaixamento, o Grêmio teve um desempenho tecnicamente bom no primeiro tempo. Quando anulou a principal jogada do Goiás, o avanço do lateral Paulo Baier pelo lado direito de ataque, o time de José Plein, mesmo sem brilhantismo, conseguiu equilibrar a maior capacidade técnica do seu adversário. Com isso soube aproveitar a única situação que teve, quando Pitbul, numa manobra pelo lado direito de ataque entrou na grande área e chutou cruzado no canto de Harley, que nada pode fazer. O Goiás, preso na boa marcação do Grêmio, se limitou somente a três chutes de fora da área ao gol de Tavarelli, todos sem qualquer perigo. Mesmo assim, ao sair para o vestiário, no intervalo, o atacante Pitbull alertou: "Estamos vencendo, mas temos que manter a mesma pegada para não perder a vantagem na segunda etapa". E Pitbull tinha razão no que falava. O Goiás voltou para o segundo tempo e mostrou porque é uma das melhores equipes da competição. Soube sair da marcação do Grêmio e impôs seu ritmo forte e veloz que o faz o segundo melhor ataque do Brasileiro. Por isso o gol de Alex Dias aos 36 minutos fez justiça ao seu melhor futebol e mostrou que o Grêmio tem que melhorar muito para conseguir escapar do rebaixamento à Segunda Divisão