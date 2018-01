Grêmio empata e Caxias lidera returno O Caxias assumiu a liderança isolada do returno do octogonal final do Campeonato Gaúcho depois dos resultados da rodada deste final de semana. O Caxias venceu o Internacional, no sábado, por 1 a 0, enquanto o Grêmio empatou neste domingo em 1 a 1 com o Santa Cruz, e o Juventude empatou em 1 a 1 com o Pelotas. O Caxias tem agora seis pontos na tabela e 100% de aproveitamento, enquanto a dupla Grenal soma apenas um ponto cada. O primeiro colocado no returno enfrentará o Grêmio na final. Apesar de jogar em casa, o tricolor gaúcho não conseguiu superar neste domingo o Santa Cruz, que iniciou a partida na frente, com gol de Leandro Costa, aos 23 minutos do primeiro tempo. Zinho empatou para o Grêmio aos 35 minutos da primeira fase, cobrando uma falta. No segundo tempo, o Grêmio submeteu o adversário a intenso sufoco, teve um gol anulado e se safou de um pênalti não marcado a favor do Santa Cruz. O Grêmio precisa terminar o returno em primeiro lugar se quiser o título gaúcho por antecipação. O maior derrotado da rodada foi o Inter, que perdeu para o Caxias e agora tem remotas possibilidades de chegar à final. Na estréia de Cláudio Duarte no comando técnico, a equipe colorada estava motivada para superar a má fase, mas se desarticulou no segundo tempo depois da expuslão do meia Alex. Negrete fez o gol do Caxias, aos 43 minutos do segundo tempo. No sábado, o Esportivo de Bento Gonçalves também venceu o São José, em Porto Alegre, por 1 a 0. A rodada do Campeonato Gaúcho do meio da semana deve ser transferida em virtude dos jogos da Copa do Brasil. A Federação Gaúcha de Futebol toma uma decisão nesta segunda-feira à tarde.