Grêmio empata e está na semifinal O Grêmio está nas semifinais da Copa Libertadores da América, ao empatar, nesta quarta-feira, por 1 a 1, com o Nacional, do Uruguai, em Montevidéu. No primeiro jogo, em Porto Alegre, o time brasileiro vencera por 1 a 0. Richard Morales abriu o placar, aos oito minutos do segundo tempo, de pênalti. Claudiomiro empatou, aos 25 minutos. O time gaúcho terminou com dez jogadores em campo a partir dos 29 minutos do segundo tempo, pois Luis Mário foi expulso. O Grêmio se junta ao São Caetano, outra equipe brasileira garantida nas semifinais da competição sul-americana. O próximo adversário do Grêmio sai do confronto entre o paraguaio Olimpia e o argentino Boca Juniors.