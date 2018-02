Grêmio empata e lidera na Série B O Grêmio conseguiu empatar por 1 a 1 com o Santa Cruz, neste sábado, no Estádio do Arruda, em Recife. E, com isso, o time gaúcho assumiu a liderança isolada do quadrangular final da Série B do Brasileiro, com 4 pontos - a equipe pernambucana tem apenas 1. Depois de duas rodadas disputadas, o Grêmio deu importante passo para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, além do próprio Santa Cruz, Náutico e Portuguesa ainda estão na briga, ambos com 3 pontos. Com mais de 30 mil pessoas no estádio, o jogo começou quente, com os dois times lutando muito pela posse de bola. Mas o Santa Cruz não soube como evitar a forte marcação do Grêmio. A melhor chance do time da casa aconteceu aos 42 minutos, numa falta cobrada por Andrade, que o goleiro Galatto desviou e a bola bateu na trave. No segundo tempo, o Santa Cruz começou melhor. E quase abriu o placar aos 13 minutos, quando o árbitro marcou pênalti de Galatto em Lecheva. Mas na cobrança, Reinaldo bateu fraco, nas mãos do goleiro do Grêmio. O gol do Santa Cruz acabou saindo aos 21 minutos. Carlinhos Bala recebeu lançamento pela esquerda e chutou cruzado, com categoria, na saída do goleiro Galatto. Mas o Grêmio empatou logo depois, aos 26 minutos. Lipatin aproveitou cobrança de falta e desviou de cabeça: 1 a 1.