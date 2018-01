Grêmio empata e se mantém invicto América-MG e Grêmio empataram neste domingo, por 1 a 1, no estádio Independência, pela Copa Sul-Minas. A equipe gaúcha, que jogou desfalcada de quatro titulares, manteve a invencibilidade na competição regional e soma agora 15 pontos em sete partidas, atrás somente do líder Cruzeiro, com 17 pontos. O América, que tem um jogo a mais, chegou aos seis pontos. Rodrigo Fabri para o Grêmio e Robson, para o time mineiro, fizeram os gols da partida. Com apenas cinco minutos de jogo, a equipe gaúcha inaugurou o marcador. O meio-campista Rodrigo Fabri acertou, de fora da área, um chute preciso no canto direito de Laíson, fazendo 1 a 0 para o Grêmio. Ao final do primeiro tempo, revoltados com a seqüência de resultados negativos - principalmente com a vexatória goleada de 7 a 0 sofrida para o Cruzeiro na última rodada -, os poucos torcedores americanos que compareceram ao Independência exibiram faixas pedindo a renúncia da atual diretoria do Coelho. A equipe do técnico Jair Pereira, contudo, voltou melhor após o intervalo e chegou ao empate. Aos 15 minutos, o zagueiro Roger cometeu pênalti em Robson. O próprio atacante americano cobrou e fez 1 a 1.