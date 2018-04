Grêmio empata, e Taboão da Serra avança na Copa SP de Futebol Júnior

TABOÃO DA SERRA - O Taboão da Serra se tornou na noite desta terça-feira o primeiro classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, o time paulista lidera o Grupo Q com seis pontos e não pode mais ser alcançado na última rodada - o segundo colocado Grêmio tem dois pontos, enquanto São Caetano e Luverdense somam apenas um.

Na rodada desta terça-feira, o Taboão da Serra aproveitou o fato de jogar em casa e derrotou o São Caetano por 3 a 2. E o Grêmio ficou muito perto da eliminação precoce na competição, ao apenas empatar com o Luverdense por 1 a 1.

Em busca de recuperação, após o empate com o São Caetano na estreia, o Grêmio saiu na frente no jogo desta terça-feira, com o gol de Erik aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas o Luverdense chegou ao empate na etapa final: Leozinho deixou tudo igual aos 24.

Na última rodada dessa chave, marcada para sexta-feira, acontecem os jogos São Caetano x Luverdense e Taboão da Serra x Grêmio.