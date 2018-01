Grêmio empata em casa com o Talleres O Grêmio só empatou com Talleres na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, no primeiro jogo das quartas-de-final da Copa Mercosul. O resultado de 0 a 0 foi justo, já que o time gaúcho não conseguiu escapar da marcação dos argentinos. A definição da vaga nas semifinais será na próxima semana, na Argentina - outro empate leva a decisão para os pênaltis. Desde que soube que seu adversário nas quartas-de-final seria o Talleres, o técnico do Grêmio, Tite, já previa muitas dificuldades. E o jogo desta quinta-feira provou que ele não estava errado. A marcação do time argentino foi tão forte que o Grêmio, mesmo com a volta do meia Zinho, não conseguiu achar espaço para criar as jogadas de ataque. A primeira finalização perigosa do Grêmio só foi acontecer aos 45 minutos, quando o atacante Luiz Mário, após lançamento do zagueiro Marinho, chutou cruzado, à direita do goleiro Cuenca. O Talleres, mesmo com o domínio territorial e a intensa movimentação do seu artilheiro Cuba, não criou perigo para o gremista Danrlei. No intervalo da partida, Zinho voltou a sentir a lesão muscular que o havia deixado parado por 18 dias e foi substituído pelo atacante Guilherme. A alteração, no entanto, não deu muito resultado, pois o Talleres continuou mostrando muita eficiência na marcação. Aos 19 minutos do segundo tempo, o zagueiro Mauro Galvão entrou no lugar de Itaqui e Anderson Polga foi deslocado para o meio-de-campo. Assim, o Grêmio ficou mais ofensivo, até teve algumas chances para marcar, mas o Talleres soube segurar o jogo e garantiu o empate fora de casa.