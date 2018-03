Grêmio empata em Caxias com o Juventude No duelo gaúcho pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude e Grêmio empataram em 1 a 1, hoje à tarde, no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Com isso, as duas equipes seguem sem vitória já que o Juventude vinha de derrota e o Grêmio havia empatado na estréia. O Grêmio deu um susto aos 4 minutos de jogo. Após o escanteio na esquerda do ataque, Tiago Prado cabeceou a bola no travessão, na volta Claudiomiro chutou para fora. Aos poucos o Juventude se ajustou melhor em campo, e levou algum perigo ao goleiro Tavarelli em bolas sem conclusões ao gol. No segundo tempo o Juventude voltou melhor e pressionando. Criou três boas chances para abrir o placar. Mas num contra-ataque o Grêmio fez 1 a 0 aos 11 minutos. Marcelinho que havia entrado no intervalo passou por Neto na velocidade e chutou contra o goleiro Eduardo Martini. Na volta a bola bateu nele e foi para a rede. O Juventude ficou os 15 minutos seguintes praticamente atordoado sem opções ofensivas, sentindo bastante o gol. A reação começou aos 29 quando Michel chutou uma bola no travessão. Na seqüência do lance Marcelo dominou no lado direito e cruzou, o zagueiro Tiago Prado falhou e Leonardo Manzi, na pequena área, deu um toque para o gol, fazendo 1 a 1. O Juventude manteve a pressão até o final mas não conseguiu a vitória. Dessa forma o time manteve uma já crônica escrita de insucessos diante do Grêmio em jogos no Jaconi.