Grêmio empata, mas cai para 2ª Divisão O Grêmio empatou com o Atlético Paranaense por 3 a 3, neste domingo à noite, em Erexim pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro, após estar perdendo por 3 a 0 e está matematicamente rebaixado à Série B em 2005. O time, que continuou na lanterna com 39 pontos, enquanto o Atlético continua na liderança com 82 e está dois pontos à frente do Santos, que empatou por 1 a 1 com o Paysandu. O próximo jogo do Grêmio é contra o Santos, em São José do Rio Preto, enquanto o Atlético enfrenta o São Caetano, em Curitiba. Esta é a Segunda vez que o Grêmio, com dois títulos brasileiros , dois da Libertadores e um Mundial no seu currículo, é rebaixado à Segunda Divisão. A primeira foi em 1991 após derrota de 3 a 1 para o Botafogo, no Rio de Janeiro. Retornou no ano seguinte após uma ´virada de mesa´ da CBF, que promoveu a volta de vários clubes à elite do futebol brasileiro. Mesmo que estivessem se enfrentando o líder e o lanterna da competição, o jogo, até os 20 minutos do primeiro tempo, foi equilibrado. As duas melhores chances foram do Grêmio, com Ânderson aos 14 e Pitbull aos 19. Aí, mesmo sem ser brilhante, o Atlético mostrou porque é o líder do campeonato: em dois fulminantes contra-ataques, com participação direta de Washington, Dênis Marques fez 1 a 0 aos 22 e Fernandinho aumentou para 2 a 0 aos 27 minutos. Depois, perdeu mais dois gols, por Jadson e Ivan, aos 33 e 40 minutos. A torcida, que compareceu em bom número ao Colosso da Lagoa bem que tentou incentivar o time. Mas, vendo que o Grêmio não correspondia à sua expectativa, começou a vaiar. O principal alvo era o meia Felipe Melo, que não acertava nenhuma jogada: "A torcida tem razão, pois não estou jogando, nada. Tem mais é que me vaiar mesmo", disse, o jogador, num surpreendente tom de sinceridade, antes de entrar no vestiário, no intervalo. O segundo tempo foi a continuidade do primeiro, com o Atlético atacando e o Grêmio tentando se defender. É claro que predominou, como sempre, a categoria do líder do campeonato. Aos 14 minutos, com imensa facilidade, chegou aos 3 a 0, outra vez com Fernandinho, de cabeça, após jogada de Ivan pelo lado esquerdo de ataque. Aos 25, num descuido da defesa, Roberto Santos descontou para o Grêmio. Em dois minutos, no entanto, veio a surpresa: aos 45, Baloy, de cabeça descontou para 3 a 2 e aos 47, Pitbull, após jogada de Marcelinho, empatou em 3 a 3, para vibração da torcida, que aplaudiu uma equipe que, mesmo rebaixada, mostrou dignidade e não se entregou.