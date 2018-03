Grêmio empata no Rio e fica com vaga O Grêmio conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao suportar a pressão do Fluminense, que ocorreu com grande intensidade no segundo tempo do jogo disputado na noite desta quarta-feira, no Maracanã. O empate por 0 a 0 beneficiou o time gaúcho, que vencera o jogo de ida por 1 a 0. Já a equipe carioca, eliminada, deve agora se desfazer de seus principais atletas. O primeiro tempo foi pobre tecnicamente. O Grêmio preocupava-se mais em parar as jogadas no meio-de-campo. Foi eficiente nisso, apesar de tornar o jogo muito feio, desprovido de lances mais criativos e vistosos. O Fluminense, atabalhoado, mal conseguia acertar três passes seguidos e esbarrava na forte marcação do adversário. O técnico Valdir Espinosa errou ao não escalar desde início o colombiano Asprilla e o atacante Magno Alves. Na etapa inicial, o Fluminense só teve uma oportunidade. Foi aos 47 minutos, em cabeçada de Agnaldo, que Danrlei espalmou para escanteio. Antes, o Grêmio esteve perto do gol, com Rodrigo Mendes, após cruzamento de Marcelinho Paraíba. Muito pouco para a primeira metade do jogo. Na etapa final, o Fluminense voltou mais veloz e objetivo, com destaque para Asprilla, autor das melhores jogadas do time e que teve facilidade para se livrar da forte marcação do Grêmio. Porém, logo a 1 minuto, o árbitro Márcio Rezende de Freitas errou ao não marcar pênalti de Tinoco em Tinga. O Fluminense teve boas chances. Uma com Ramon, outra com César, que cabeceou a bola na trave. A melhor foi com Magno Alves, após ótimo lançamento de Flávio. Diante de Danrlei, o atacante chutou fraco e, para desespero da torcida tricolor, a bola ficou presa nas pernas do goleiro. O Grêmio preferiu optar pelos contra-ataques. No mais perigoso, Rubens Cardoso desperdiçou gol incrível. No final, a equipe do Sul tocou a bola para garantir a classificação.