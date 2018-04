A equipe também realizou atividades em Carlos Barbosa e Garibaldina. Nos jogos-treino, o Grêmio goleou o São Paulo, de Bento Gonçalves, por 8 a 0, e superou o Flamengo, de São Valentim, por 2 a 0.

Agora, o Grêmio segue a preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho em Porto Alegre. A equipe faz a sua primeira partida oficial da temporada no domingo, no Estádio Boca de Lobo, contra o Pelotas.