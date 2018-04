Grêmio encerra preparação para jogo contra o Santa Fé

BOGOTÁ - Uma semana depois de desembarcar em Bogotá, o Grêmio encerrou nesta quarta-feira sua preparação em solo colombiano para o duelo contra o Santa Fé, nesta quinta, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

As atividades realizadas no gramado no Estádio El Campín foram restritas a um trabalho de controle de bola, seguido do tradicional rachão. Os goleiros treinaram cruzamentos na área. Durante as atividades, o técnico Vanderlei Luxemburgo passava orientações para o auxiliar Roger Machado.

Machado será o comandante do Grêmio na beira do gramado nesta quinta, em substituição a Luxemburgo, suspenso por causa da confusão ao fim da partida contra o Huachipato, ainda pela fase de grupos da Libertadores.

Em relação ao time, a única mudança deverá ser a entrada de Bressan na vaga de Cris. O experiente zagueiro cumprirá suspensão após ter sido expulso no jogo de ida, em Porto Alegre.

Assim, o time brasileiro deve entrar em campo com: Dida; Pará, Werley, Bressan e André Santos; Fernando, Souza, Elano e Zé Roberto; Barcos e Vargas. O Grêmio jogará com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1.