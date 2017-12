Grêmio: endividado e quase rebaixado Quando assumiu a presidência do Grêmio em janeiro deste ano, Flávio Obino já sabia das dificuldades que o esperavam. Além de uma dívida de aproximadamente R$ 90 milhões, que não o permite pagar direito de imagens - a maior parte do salário de cada um - há seis meses, ele tinha a responsabilidade de comandar um clube exatamente no ano do seu Centenário. As agruras que sabia que iria enfrentar começaram cedo. Além de só conseguir definir seu vice-presidente de futebol, Luiz Eurico Vallandro, no final daquele mês, ele consentiu que qualquer outra competição que não fosse a Libertadores da América, poderia ser relegada a um segundo plano. E assim aconteceu. Ao perceber que seus comandantes não tinham voz ativa, o então técnico Tite e o grupo de jogadores, principalmente Gilberto e Ânderson Lima, se "poupavam" nos jogos do Gauchão e Campeonato Brasileiro com a desculpa de uma dedicação total à competição continental, onde não passou das quartas-de-final. Os resultados foram desastrosos, pois após o total fracasso no quadrangular classificatório do Estadual, onde foi o "lanterna" na disputa contra Inter, Juventude e Caxias, sem nenhuma vitória em seis jogos disputados, parece repetir a sua ´saga´ no Campeonato Brasileiro, onde há mais de 100 dias não sai da zona de rebaixamento: "Nem tudo está perdido", disse o atual vice-presidente de futebol, Saul Berdichevski", sem qualquer convicção na sua declaração, após a goleada de 3 a 0 para o Cruzeiro, na quarta-feira à noite. Outro fato que contribuiu foi a saída de quatro jogadores titulares - Rodrigo Mendes, Rodrigo Fabri, Amaral e Luiz Mário - que foram ganhar dólares, em dia, no exterior. Com apenas 37 pontos ganhos em 123 disputados e com o seu quarto técnico no ano, o inexperiente Adílson Batista, cometendo muitos equívocos (treina com um time e joga com outro), o destino do Grêmio parece ser mesmo a Série B em 2004: "É preciso acreditar, mas confesso que está muito difícil", confessou o centroavante Christian, após a derrota para o Cruzeiro", praticamente admitindo o rebaixamento. As palavras de Christian se refletiram na chegada do Grêmio, em Porto Alegre, nesta quinta-feira à tarde. Mesmo arrasados, os jogadores ainda mantinham esperança na recuperação, a partir do próximo jogo, sábado, contra o Paysandu, no estádio Olímpico. O capitão Roger negou que houvesse um desentendimento entre o grupo no vestiário, após o jogo: "O que aconteceu foi uma cobrança muito forte do Adílson após a partida, o que é normal. Agora, dizer que ele usou a palavra ´traíra´´ contra algum companheiro é mentira. Não houve nada disso". Roger também admitiu o atraso nos salários: "É público e notório e todo mundo sabe. Mas corpo mole ninguém faz por falta de dinheiro". Para tentar mudar uma situação quase irreversível, os jogadores foram direto do aeroporto para o Olímpico treinar. E a concentração começou às 22 horas desta quinta-feira: "Não é castigo para ninguém, como muitos podem pensar. Temos que nos unir cada vez mais para superar o Paysandu. Não podemos vacilar mais", afirmou o desanimado Adílson Batista, fazendo força para não ?jogar a toalha?, antes dos cinco jogos restantes. Além do Paysandu, o Grêmio ainda terá, pela ordem, o Vasco, em casa, Criciúma e Santos, fora e Corinthians, no Olímpico que, dependendo dos resultados, poderá servir apenas para cumprimento da tabela.