Grêmio enfrenta Pelotas pelo Gaúchão O Grêmio enfrenta neste sábado o Pelotas pelo returno do octogonal final do Campeonato Gaúcho. O tricolor gaúcho só ganhou um dos seis pontos que disputou nessa fase final e terá de vencer amanhã para voltar a sonhar com a liderança, ocupada pelo Caxias, com seis pontos. Se ganhar o returno, o Grêmio conquistará o título por antecipação, já que terminou o primeiro turno na frente. A equipe de Tite não vence há três jogos e começa a partida deste sábado com mudanças no ataque. Rodrigo Mendes substituirá Marcelinho, suspenso por cartão amarelo, e Warley deve ocupar o lugar de Renato Martins, criticado pelo desempenho diante do Santa Cruz, de Recife, no meio desta semana.