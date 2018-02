Grêmio entra em campo com time ideal A volta do volante Cocito e dos armadores Felipe Melo e Bruno, que cumpriram suspensão na última rodada, vai permitir que o técnico José Luiz Plein escale o Grêmio que considera ideal para enfrentar o Criciúma, neste sábado, às 16 horas, no estádio Heriberto Hülse, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A esperança dos gremistas, no entanto, recai sobre Felipe Melo, um jogador que chegou ao Olímpico para acertar o meio-campo do time e só esteve em campo por poucos minutos, contra o São Caetano, até ser expulso. Plein acredita que a rapidez de raciocínio e os chutes de fora da área, características do armador, vão suprir uma das grandes carências do Grêmio. A primeira tarefa do time ideal de Plein é considerada muito difícil. O jogo é na casa de um adversário que revelou-se como a grande sensação do início do campeonato. O Criciúma é o segundo colocado, com 18 pontos, e tem um ataque poderoso, que marcou 18 gols em dez jogos. O Grêmio, com apenas 11 pontos e no 18º lugar, precisa da vitória. Se empatar ou perder pode acabar a rodada na zona de rebaixamento desde que Coritiba, Vasco, Flamengo e Corinthians ganhem seus jogos.