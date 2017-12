Grêmio entre os 10 melhores do mundo Segundo colocado na Copa Sul-Minas, atrás apenas do Cruzeiro, o time do Grêmio aparece na sexta posição no ranking dos melhores times do mundo, elaborado mensalmente pelo Instituto Federação de História e Estatística do Futebol. O time gaúcho aparece à frente do Boca Juniors, da Argentina, os dois únicos sul-americanos na lista dos10 melhores. O ranking tem a liderança do Liverpool, da Inglaterra. O Bayern de Munique (ALE) é o segundo colocado e o Real Madrid aparece na terceira posição. Para fazer a lista, atualizada todo mês, o instituto leva em conta os resultados do time em competições internacionais e das ligas e copas nacionais nos últimos 12 meses. Veja quais são os 15 melhores times do mundo, segundo o instituto alemão. .1. Liverpool (Inglaterra) .2. Bayern (Alemanha) .3. Real Madrid (Espanha) .4. Deportivo de La Coruña (Espanha) .5. Arsenal (Inglaterra) .6. Grêmio de Porto Alegre .7. Boca Juniors (Argentina) .8. Valencia (Espanha) .9. Celtic Glasgow (Escócia) ... Juventus (Itália) 11. San Lorenzo de Almagro (Argentina) 12. FC Barcelona (Espanha) 13. Galatasaray (Turquia) 14. Glasgow Rangers (Escócia) 15. Bayer Leverkusen (Alemanha).