Grêmio escala seus reservas no jogo contra o Caxias O Grêmio usará um time reserva contra o Caxias, neste domingo, no Estádio Centenário. Os titulares vão descansar da viagem para a Colômbia, onde perderam para o Tolima por 1 a 0, na quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. A novidade do time será a estréia do volante paraguaio Gavilán, contratado no início do mês. O tricolor é líder da Chave 2, com 31 pontos, e depende de apenas uma vitória nas cinco partidas que tem pela frente para assegurar passagem direta à semifinal do Campeonato Gaúcho. E mesmo que perca todos os jogos e seja ultrapassado por Esportivo (18 pontos) e Caxias (17 pontos) não ficará de fora da competição estadual. Irá, neste caso, disputar uma vaga na semifinal com o segundo ou terceiro colocados da Chave 1. Neste domingo também jogam, pela Chave 2, Guarani de Venâncio Aires (14 pontos) x São Luiz (12 pontos), Brasil (10 pontos) x São José de Cachoeira do Sul (10 pontos) e 15 de Novembro (13 pontos) x São José de Porto Alegre (15 pontos). Pela Chave 1, o Novo Hamburgo, terceiro colocado, com 17 pontos, recebe a Ulbra, vice-líder, com 22 pontos. Ainda jogam Veranópolis (13 pontos) x Gaúcho (6 pontos) e Santa Cruz (16 pontos) x Guarany de Bagé (15 pontos).