Grêmio escala time misto diante do Flamengo O Grêmio não disputa mais posições na classificação do Brasileirão, mas terá de jogar como nunca - para defender os interesses do Inter, do Palmeiras e do São Paulo - contra o Flamengo, neste domingo, às 17 horas, no Maracanã. O problema é que o clube gaúcho não parece muito interessado em ajudar ninguém: terá apenas quatro jogadores considerados titulares no jogo que vale como uma final de campeonato.