Grêmio escala time reserva no Chile Classificado para a próxima fase da Copa Mercosul com duas rodadas de antecipação, o Grêmio decidiu colocar um time reserva para a partida desta quinta-feira contra o Universidad do Chile, em Santiago. Até mesmo o treinador do time gaúcho que embarcou para a capital chilena é reserva. O auxiliar técnico Cléber Xavier aproveitará a partida para testar um grupo de juniores do clube. Se para o Grêmio a partida serve apenas como um amistoso, para o Universidad é questão de sobrevivência. Com três pontos ganhos, a equipe chilena precisa vencer para ainda manter as chances de classificação. O Universidad vai jogar com Herrera; Ponce, Valladares, Cáceres e Nelson Pinto; Arilson, Pardo, Chavarria e Henríquez; Maestri e Barrera. Já o Grêmio foi confirmado por Xavier com Eduardo Martini; Pedrinho, Nenê e Gabriel; Guilherme, Fabiano, Rafael, Rodrigo Gral e Adriano; Cláudio e Rodrigo Mendes. A partida, marcada para o estádio Nacional de Santiago, será dirigida pelo árbitro boliviano René Ortubé e começa às 22h10 (horário de Brasília).