Grêmio espera confirmar acerto com Vargas até sexta O Grêmio deve vencer a concorrência com o São Paulo e anunciar ainda nesta semana a contratação do atacante chileno Eduardo Vargas, do Napoli. O jogador é esperado como reforço no time gaúcho para as disputas do Campeonato Gaúcho e da Copa Libertadores. A tendência é que o estrangeiro assine o contrato de empréstimo por um ano até sexta-feira.