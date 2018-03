Grêmio espera Náutico retrancado O técnico do Grêmio, Mano Menezes, espera um Náutico retrancado no jogo deste sábado, pela série B do campeonato brasileiro, no estádio Olímpico. Para vencer a formação de três zagueiros e três volantes defensivos do time pernambucano, os jogadores do tricolor gaúcho serão orientados a tocar a bola e a fazer inversões rápidas de jogadas, de um lado para o outro do campo, para tentar confundir a defesa. O ideal, acredita o treinador, seria marcar um gol no início do jogo para forçar o adversário a mudar de estratégia e deixar espaços abertos para o contra-ataque. Para executar seus planos, Mano Menezes vai repetir a escalação pela terceira vez consecutiva, algo inédito numa temporada em que o Grêmio testou e dispensou dezenas de jogadores e nunca conseguiu ter uma equipe estável. Como ganhou do Criciúma e empatou com o Guarani em seus dois últimos jogos, o time está mais confiante. O técnico diz que a torcida pode esperar "algo melhor" que os outros resultados do primeiro semestre. De janeiro a abril, o Grêmio foi eliminado precocemente do campeonato gaúcho e da Copa do Brasil. Agora é o oitavo colocado da série B, com sete pontos, com chances de subir para o quarto lugar, desde que vença seu jogo e Ituano, São Raimundo e Anapolina tropecem contra Vitória, Portuguesa e Criciúma, respectivamente.