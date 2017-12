Grêmio está confirmado no 4-5-1 A ausência do atacante Ricardinho nos treinos do início da semana no Grêmio não passaram de um susto para o técnico Mano Menezes. O jogador sentiu dores musculares mas recuperou-se e está confirmado para o jogo contra a Portuguesa, no próximo sábado, em São Paulo, pela terceira rodada do quadrangular final do Brasileiro da Série B. Nos jogos fora de casa ele tem sido peça importante no esquema 4-5-1 montado pelo técnico. Nos treinamentos, Mano Menezes ressaltou a importância de marcar o meia Cléber e comparou sua importância para a Portuguesa equivalente a de Anderson para o Grêmio. Santa Cruz - O técnico Givanildo Oliveira ganhou mais um problema para escalar o time que enfrenta o Náutico, sábado, no Estádio dos Aflitos. O volante Andrade contraiu uma virose e ficou fora do treino do treino coletivo desta quinta-feira, último antes da partida. Ele está em observação e será reavaliado. Carlinhos Bala e Neto serão julgados nesta sexta-feira no STJD, além disso, Lecheva e Roberto estão machucados. Náutico - O técnico Roberto Cavalo faz mistério em relação a quem formará dupla de ataque com Romualdo no clássico. O titular Paulo Matos, que retorna de suspensão, disputará a vaga com Betinho, que o substituiu na rodada passada, na vitória sobre a Portuguesa, por 4 a 1. Segundo o treinador a escolha se baseará no estilo de jogo: mais veloz com Paulo Matos e com maior presença na área com Betinho.