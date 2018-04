Grêmio está perto de contratar Douglas, diz presidente

"Estamos com grande esperança de que o Douglas desembarque aqui no início da próxima semana. Faltam alguns detalhes. Será um bom reforço, caro e ousado, um investimento do Grêmio", declarou o presidente, que não explicou os termos da negociação.

Douglas defende atualmente o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, após deixar o Corinthians durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Antes de deixar o clube brasileiro, o meia participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

Duda Kroeff também comentou a situação do atacante Jonas, autor de um dos três gols do Grêmio na vitória de quinta-feira. "Acho que no decorrer da próxima semana, ou talvez neste fim de semana, a gente já deve ter um acerto. Queremos muito renovar, e ele também quer. Então vamos chegar a um acordo logo em seguida", avisou.