Grêmio está preocupado com a segurança O Grêmio despachou dois diretores, nesta terça-feira, para cuidar da acomodação da equipe no Recife, para a partida contra o Náutico, no próximo sábado. O Grêmio joga pelo empate para voltar à Série A no ano que vem. É possível que a delegação fique afastada, no Cabo de Santo Agostinho, para evitar ?retaliação? de torcedores pernambucanos ? o Náutico reclamou que sofreu pressão em Porto Alegre. A previsão é que o time viaje nesta quarta para Pernambuco. Náutico ? O time terá o reforço do volante Tozo, que cumpriu suspensão, para a derradeira partida contra o Grêmio. Desfalque é o zagueiro Marcelo Ramos, que recebeu o terceiro amarelo no final de semana. Tuca deve substituí-lo. Santa Cruz ? O técnico Givanildo disse que seu time jogará no ataque, neste sábado, contra a Portuguesa. A dúvida é quem será o substituto do zagueiro Adriano ? Lecheva ou Leonardo.