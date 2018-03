Grêmio está pronto para enfrentar Flu O time do Grêmio está definido para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O técnico Tite decidiu colocar Fabio Baiano no lugar de Eduardo Costa, suspenso. Baiano formará o meio-de-campo ao lado de Zinho e Tinga. Itaqui segue na lateral-direita no lugar de Anderson Lima, que também está suspenso. A equipe deve jogar com Danrlei; Polga, Mauro Galvão e Marinho; Itaqui, Tinga, Fábio Baiano, Zinho e Rubens Cardoso; Rodrigo Mendes e Marcelinho.