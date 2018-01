Grêmio estréia com derrota para o Gama Rebaixado ano passado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá que melhorar muito para não dar vexame. A primeira impressão foi negativa, neste sábado à noite, quando perdeu para o Gama por 2 a 1, de virada, no Estádio Bezerrão, em Gama (DF). O time gaúcho saiu na frente, logo aos três minutos, com um gol do garoto Anderson. Ele driblou dois adversários e bateu cruzado. Mas o Grêmio, dirigido pela primeira vez por Mano Menezes, recuou em demasia. A vira da aconteceu no segundo tempo. Aos cinco minutos, Maia entrou livre pelo lado direito da área e tocou por cima do goleiro Eduardo. Dois minutos depois, Marcelo Oliveira foi expulso, deixando o Grêmio com um a menos. Mesmo inferiorizado, o time gaúcho ainda acertou duas bolas no travessão, num chute de Bruno e numa cabeçada de Somália. A virada aconteceu aos 35 minutos, quando o time da casa cobrou uma falta com rapidez e Victor apareceu livre, na frente de Eduardo, para chutar cruzado. O jogo terminou com o grito de "olé" da torcida local. Para amenizar um pouco a situação, o Grêmio anunciou o empréstimo de dois zagueiros do Santos: Domingos e Pereira, que está na Portuguesa. Na segunda rodada, o Tricolor gaúcho vai receber o Avaí, sexta-feira, no Estádio Beira-Rio (porque precisa cumprir a perda de mando de campo), enquanto o Gama, vice-campeão brasileiro da Série C em 2004, enfrentará a Anapolina, em Anápolis (GO), no sábado. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.