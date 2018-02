Grêmio estréia goleiro argentino Saja contra o São Luiz Contratado para ser o titular e transmitir sua experiência aos jogadores do Grêmio, o goleiro argentino Saja estréia neste sábado, contra o São Luiz, em Cidreira, na abertura da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A presença de Saja deixa o Grêmio com quase toda a formação titular planejada para a Copa Libertadores da América. Falta apenas o volante Lucas, que está na seleção brasileira sub-20. O time terá Saja; Patrício, Schiavi, William e Bruno Telles; Edmilson, Diego Souza, Tcheco, Ramón e Carlos Eduardo; Tuta. O Grêmio lidera a Chave 2 do Estadual com seis pontos ganhos e saldo de cinco gols. O São Luiz é o terceiro, com três pontos. No domingo, o vice-líder Caxias enfrenta o 15 de Novembro, o Guarani de Venâncio Aires recebe o São José de Porto Alegre e o Brasil encara o Esportivo, em Pelotas.