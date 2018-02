Grêmio estréia técnico e nova filosofia O técnico José Luiz Plein estréia no comando do Grêmio neste sábado, contra o São Paulo, no Morumbi. Ele já começa na obrigação de fazer um time considerado azarão - o favoritismo do adversário é reconhecido no Olímpico - vencer para recuperar a confiança perdida e iniciar, enfim, uma nova fase que deixe para trás 12 meses de turbulência. Desde o início de junho de 2003, quando Tite saiu do clube, o Grêmio já teve outros quatro técnicos - Dario Pereyra, Nestor Simionatto, Adílson Batista e, agora, Plein - e usou 66 jogadores, número suficiente para formar quatro times. Mesmo assim, o máximo que conseguiu foi escapar do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Se perder para o São Paulo, o clube gaúcho, que tem dez pontos e está em 15º lugar no Brasileiro, pode até voltar a ficar na zona do descenso, desde que toda a combinação de resultados lhe seja desfavorável. Se vencer, pode avançar, no máximo, para a 11ª posição. Para sua primeira partida como técnico do time pelo qual jogou em 1971, 1980 e 1981, Plein não contará com o zagueiro Baloy, cedido à seleção do Panamá, com o volante Cocito, suspenso, e com os meias Felipe Melo, também suspenso, e Luciano Santos, contundido. Os substitutos serão Claudiomiro na defesa, Leanderson, Leonardo Inácio e Luciano Ratinho no meio-campo. Na lateral-direita, o novo técnico atendeu aos pedidos da torcida e tornou George titular, no lugar de Michel. Para tranqüilizar um grupo nervoso e inseguro com os métodos de Adílson Batista, seu antecessor, Plein aboliu as rígidas regras que determinavam até qual era o corte de cabelo permitido para os atletas e promete fazer cobranças reservadas em vez de exigências e expulsões de treinos aos gritos. Também promete dar explicações para as alterações que fizer no time e anunciar a escalação dois dias antes de cada jogo, com o objetivo de reduzir a insegurança dos atletas. Mas, em contrapartida, quer maior dedicação no campo e, sobretudo, maior esforço na marcação, dando a entender que via uma certa indolência no time. O jogo do Morumbi é a primeira chance de mostrar se a mudança vai dar resultado.