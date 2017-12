Grêmio fará marcação especial sobre Alex Para tentar ao menos um empate no jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira à noite, e somar um ponto na luta contra o rebaixamento, em Belo Horizonte, o técnico Adílson Batista, do Grêmio, mudou bastante a escalação em relação à equipe que perdeu por 2 a 0 para o Paraná, sábado. Émerson, que não vinha sendo aproveitado, vai cuidar de Alex, enquanto o atacante Élton vai ser deslocado para a ala esquerda, para cuidar do apoio de Maurinho. Na zaga ele sai do esquema 4-4-2 para o 3-5-2, com Adriano, Baloy e Roger. Na frente continuam Cláudio e Christian que, mesmo com dores no joelho, vai para o sacrifício. ?Se tivermos humildade, temos condições de até vencer o Cruzeiro?, afirmou o atacante.